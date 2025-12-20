Nuova Gamec ferma Polemiche strumentali opposizione nostalgica senza visione per il futuro di Bergamo

La recente sospensione dei lavori alla nuova Gamec ha suscitato diverse reazioni nella comunità bergamasca. Le polemiche sembrano spesso strumentali, mentre l’opposizione appare più nostalgica che proiettata verso il futuro della città. La situazione riflette le sfide di un progetto che potrebbe arricchire il panorama culturale locale, come potrebbe suggerire anche l’eventuale inserimento di opere di artisti come Jackson Pollock. È importante analizzare i fatti con attenzione e senza pregiudizi.

Bergamo. Chissà se nella nuova Gamec ci sarà spazio per un'opera di Jackson Pollock. Potrebbe essere utile ed interessante per una guida per spiegare la situazione che vive in queste giornate Bergamo con il fermo al cantiere della nuova galleria d'arte moderna e contemporanea. Da una parte le polemiche dalle tinte forti delle minoranze, guidate da Andrea Pezzotta (Lista Pezzotta) e Ida Tentorio (Fratelli d'Italia), sovrastate 24 ore dopo dalle risposte a macchie sparse della maggioranza con Alessandro De Bernardis (Partito Democratico), Enrico Facchetti (Lista Carnevali) e Roberto Amaddeo (Lista Gori). Nuova Gamec ferma, lo sconcerto dell'opposizione: "Nessun accenno in tre sedute di Consiglio comunale" "Gravi inadempimenti e ritardi", il Comune risolve il contratto con l'impresa: la nuova Gamec è ferma al palo Nuova Gamec ferma, "Polemiche strumentali, opposizione nostalgica senza visione per il futuro di Bergamo" - Non si placano le polemiche sul fermo al cantiere della nuova Gamec.

Gamec si ferma, la crisi di Manelli Spa: ritardi e proteste in giro per l’Italia - Ritardi e proteste in giro per l'Italia: problemi anche a Brescia, Genova e Palermo ... bergamonews.it

Nuova Gamec Bergamo, il Comune caccia l'impresa: «Ritardi e mancanze» - È questa la domanda che giganteggia sopra il cantiere, dove dietro le impalcature si intra ... bergamo.corriere.it

Troppi i ritardi e i problemi che si rischiava di trascinarsi dietro. https://primabergamo.it/attualita/crisi-dellimpresa-il-cantiere-della-nuova-gamec-fermo-al-palo-palazzo-frizzoni-straccia-il-contratto/ - facebook.com facebook

In vista dell’apertura della nuova sede, la Galleria promuove un progetto interdisciplinare di incontri, laboratori e dialogo con linguaggi diversi che coinvolgeranno il pubblico e istituzioni come Fondazione Dalmine. x.com

