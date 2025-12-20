A Napoli, dove ogni vicolo racconta una storia e ogni famiglia è un mondo, il periodo delle festività – siano esse natalizie, pasquali o legate al Ferragosto – è da sempre tempo di condivisione. Ma proprio nei giorni in cui la città si riempie di luci, risate e pranzi in compagnia, c’è chi rischia di rimanere nell’ombra: gli anziani soli. “Nun se lassa sule ‘e viecchie”, ammonisce un detto popolare partenopeo, che significa “non si lasciano soli i vecchi”. Un monito che ha il sapore della saggezza antica e che oggi più che mai suona come un invito alla responsabilità collettiva. Secondo i dati dell’Istat, in Campania vivono migliaia di anziani soli, molti dei quali concentrati proprio nell’area metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Nun se lassa sule ‘e viecchie”: appello a Napoli per non dimenticare gli anziani durante le feste

Leggi anche: Cava de' Tirreni, l'appello all'Arcivescovo: "Basta botti assordanti durante le feste patronali"

Leggi anche: Napoli, controlli rafforzati durante le feste

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

'A maggior parte de "politici" vanno 'o tiatro sule sì le lasse l'omaggio 'o botteghino! - facebook.com facebook