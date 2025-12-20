Nubifragio all' Elba l' isola piegata dal maltempo tra danni e inondazioni Cisl | Criticità che confermano problemi mai risolti

Un calendario segnato dal maltempo: febbraio, agosto, settembre e, da ultimo, ieri, venerdì 19 dicembre. Per la quarta volta nel giro di un anno, l’Elba è stata travolta da un violento nubifragio, con inondazioni, danni diffusi e forti disagi soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Le zone. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Maltempo in Toscana: nubifragio all’Isola d’Elba, frane e strade allagate a Portoferraio e Capoliveri (video)

Leggi anche: Vento forte all’Isola d’Elba, danni e tanta paura tra gli abitanti. Traghetti fermi per ore

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nubifragio all'Elba, l'isola piegata dal maltempo tra danni e inondazioni.

Maltempo sull'isola d'Elba, Portoferraio allagata dopo un nubifragio - Un’ondata di maltempo ha colpito la Toscana, causando gravi disagi tra l’Elba e la provincia di Massa- tg24.sky.it

Maltempo, nubifragio all'isola d'Elba. Mercoledì allerta arancione in 5 regioni, l'esperto: «Rischio eventi estremi» - Un nubifragio ha colpito l'isola d'Elba nel primo pomeriggio, scaricando 34mm di pioggia in soli 15 minuti e oltre 70mm in meno di un'ora. corriereadriatico.it

Nubifragio Isola d'Elba, caduti 54mm di pioggia in un'ora - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Nubifragio all'Elba Problemi sulla parte centro-orientale dell’isola, dove sono caduti quasi 80 mm di pioggia in breve tempo questa mattina Si segnala una frana sulla strada provinciale del Volterraio, mentre la 4 corsie di Portoferraio era stata chiusa per allaga - facebook.com facebook

#Isola d'Elba, nubifragio a #Portoferraio: oltre 80 mm di pioggia e allagamenti, il video x.com