Nubi e nebbia ci accompagnano nel weekend | da lunedì nuovo peggioramento

La debole espansione dell’alta pressione dal Mediterraneo all’Europa orientale proteggerà parzialmente fino a domani anche la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. L’approfondimento di una depressione sul Regno Unito che si estenderà all’Europa occidentale sarà responsabile di un nuovo peggioramento del tempo sul nord Italia tra lunedì e martedì. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

