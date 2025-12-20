Nozze per il vip, poi la notizia orribile: “Morte improvvisa”. Terribile Dopo una settimana intensa al Hero World Challenge alle Bahamas, il golfista professionista Akshay Bhatia e la fidanzata Presleigh Schultz avevano deciso di condividere un momento di gioia, celebrando il loro amore. Purtroppo, questa felicità è stata bruscamente interrotta da una tragica notizia.

Dopo una settimana intensa al Hero World Challenge alle Bahamas, il golfista professionista Akshay Bhatia e la fidanzata Presleigh Schultz hanno deciso di trasformare il viaggio in un momento di vita indimenticabile. La coppia, molto amata nel mondo del golf, si è sposata presso il Abaco Club, rendendo la trasferta agonistica un’occasione per celebrare l’ amore davanti a familiari e amici più stretti. Le foto del weekend nuziale hanno subito fatto il giro dei social, mostrando sorrisi, abbracci e momenti di pura gioia condivisi con chi li conosce da vicino. Tuttavia, dietro la felicità del matrimonio, si nascondeva un dolore profondo che ha reso la cerimonia ancora più significativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

