Novità per anticipo pensione vecchiaia

13.15 Salta la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipatamente cumulando gli importi di forme pensionistiche di previdenza complementare. Lo prevede il nuovo emendamento del governo alla Manovra che sopprime una norma a Legge di bilancio dello scorso anno, ottenendo così risparmi annuali fino a 130,8 milioni nel 2035 sulla spesa pensionistica nei prossimi anni. "Pare non interessasse a nessuno. A me dispiace ma evidentemente non è stata ritenuta strategica",ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

