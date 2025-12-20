Novena di Natale quinto giorno | in cammino per aprire il cuore a Gesù

Il quinto giorno della Novena ci insegna ad accogliere Gesù invitandoci all’offerta d’amore, per preparare il cuore alla gioia della sua nascita a Betlemme. C’è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli col suo Amore, che può. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Meditazioni giornaliere per vivere al meglio il tempo di Avvento.

