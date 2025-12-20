Novena di Natale l' appuntamento alla Rettoria di San Francesco Saverio
La Rettoria di San Francesco Saverio (Piazza San Francesco Saverio, quartiere dell’Albergheria a Palermo) ospita un appuntamento natalizio che coniuga la tradizione popolare alla storia sempre attuale dell’attesa della nascita di Nostro Signore.Martedì 23 dicembre 2025 alle ore 21.00 la Compagnia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Al via il progetto “SOS Psicologico” dell’IIRIS nella Parrocchia di San Francesco Saverio alla Garbatella
Leggi anche: Oggi 3 dicembre è la festa di San Francesco Saverio: il più grande missionario della sua epoca
Novena di Natale alla parrocchia San Domenico di Legnano - La parrocchia San Domenico di Legnano propone la tradizionale Novena di Natale, in programma da lunedì 16 a lunedì 23 dicembre. legnanonews.com
La Novena di Natale: quando comincia e qual è il significato - Fu eseguita per la prima volta nel Natale del 1720 in una casa di missionari vincenziani di Torino nella chiesa dell'Immacolata, con un canto composto da padre Carlo Antonio Vacchetta (1665- rainews.it
Novena di Natale 2024: quando inizia, le origini storiche e cosa si recita - Nove giorni di preghiera che ricordano i nove mesi di Gesù in seno di Maria. tg24.sky.it
Novena di Natale Quarto giorno con don Cristoforo Adriano I pastori del presepe "Ai pastori é stato affidato il primo annuncio, a loro che erano i più umili, i più semplici. Gesù vuole abitare nei cuori dei più piccoli ed essere da loro custodito. Cerchiamo il Si - facebook.com facebook
H. 15:00 La #Novena di #Natale x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.