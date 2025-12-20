Notte di incidenti a Verona | guidatore si ribalta con l' auto nel cantiere di lungadige Porta Vittoria
Quella tra venerdì e sabato è stata un'altra notte di incidenti stradali e di grande lavoro per la polizia locale di Verona. Erano da poco passate le ore due, quando il conducente di una Fiat Panda è uscito di strada, finendo con l'auto nel cantiere di Acque Veronesi in lungadige Porta Vittoria. 🔗 Leggi su Veronasera.it
