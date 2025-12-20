Matte Marit, principessa di Norvegia ha bisogno di un trapianto ai polmoni ma rispetterà la lista d'attesa: ha tra le 20 e le 40 persone davanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Norvegia, la principessa Matte Marit è in lista d’attesa per il trapianto ai polmoni

Leggi anche: La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara al trapianto di polmone e con grande coraggio lo annuncia ai sudditi

Leggi anche: “Trapianto di polmone”. Peggiorano le condizioni di salute della principessa Mette-Marit

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara al trapianto di polmone e con grande coraggio lo annuncia ai sudditi; Norvegia, la Principessa Mette Marit sarà sottoposta a un trapianto di polmone; La principessa Mette-Marit di Norvegia dovrà sottoporsi a un trapianto di polmone; La futura regina consorte di Norvegia, Mette-Marit, sarà sottoposta a trapianto di polmone.

La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara al trapianto di polmone e con grande coraggio lo annuncia ai sudditi - Marit di Norvegia si prepara a un possibile trapianto di polmone a causa della fibrosi polmonare, mentre la famiglia è segnata anche dai gravi guai giudiziari del figlio Marius Bo ... vanityfair.it