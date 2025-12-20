Norimberga dentro i libri di storia con Rami Malek | Sono attratto dalle domande non dalle risposte

L'attore racconta com'è stato interpretare il dottor Douglas Kelley nel film di James Vanderbilt. E dice: "Un ruolo di cui vado fiero. Il mio lavoro può aiutare le persone a trovare loro stesse". In sala. Rami Malek descrive Norimberga come una "straordinario letteratura cinematografica". Del resto, l'attore, leggendo la sceneggiatura, non voleva cambiare una sola parola. "Ci sono molti film in cui noi attori cerchiamo di aggiungere o sottrarre qualcosa con un solo sguardo, ma qui volevo rispettare ogni punteggiatura, ogni parola. Un film di cui vado fiero", ha spiegato Male, durante una ristretta conferenza.

Perché dovresti vedere Norimberga se ami i film tratti da storie vere - Scopri perché Norimberga è imperdibile per chi ama i film tratti da storie vere: un racconto potente, autentico e ricco di tensione morale. cinefilos.it

"Il processo di Norimberga" è una storia vera? Inaccuratezza e verità della miniserie con Alec Baldwin - "Il processo di Norimberga": scopri quanto c’è di reale nella miniserie con Alec Baldwin, accuratezza storica, libertà narrative e differenze con i fatti ... tag24.it

Le storiche foto di Norimberga parlano abruzzese: Raymond D’Addario, fotografo dell’esercito americano e figlio di emigrati abruzzesi originari di Torino di Sangro, fu uno dei testimoni visivi del processo di Norimberga, che portò alla sbarra i principali gerar - facebook.com facebook

Ieri sono stata ospite di Corrado Augias in una bellissima puntata con Ezio Mauro sui Processi di Norimberga. E abbiamo parlato anche del mio libro, "La Peste. Indagine sulla destra in Germania" @feltrinellied La Torre di Babele, la puntata integrale x.com

