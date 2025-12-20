Nordio | verso riforma processo penale

17.43 "Quando avremo chiuso la parentesi del referendum, che mi auguro essere confermativa, metteremo subito mano al processo penale che vogliamo riportare ai suoi primordi ispirati a una medaglia d'argento della Resistenza, che è il professor Vassalli".Così il ministro della Giustizia Nordio,in videocollegamento alla giornata conclusiva del congresso di Nessuno tocchi Caino,a Milano "Stiamo lavorando per un nuovo codice di Procedura penale che enfatizzi i momenti del garantismo, quindi la presunzione di innocenza", ha detto Nordio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

