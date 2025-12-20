Nordio | verso riforma processo penale
17.43 "Quando avremo chiuso la parentesi del referendum, che mi auguro essere confermativa, metteremo subito mano al processo penale che vogliamo riportare ai suoi primordi ispirati a una medaglia d'argento della Resistenza, che è il professor Vassalli".Così il ministro della Giustizia Nordio,in videocollegamento alla giornata conclusiva del congresso di Nessuno tocchi Caino,a Milano "Stiamo lavorando per un nuovo codice di Procedura penale che enfatizzi i momenti del garantismo, quindi la presunzione di innocenza", ha detto Nordio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: L’annuncio di Nordio: «Dopo il referendum faremo una riforma del processo penale. Tornerà ai suoi primordi, ispirati a Vassalli»
Leggi anche: Nordio insiste: “Dopo il referendum, metteremo mano al processo penale. Limiteremo la carcerazione preventiva”
Processo penale, Nordio: spero riforma entro fine legislatura; Nordio ad Atreju: i pm non possono dare i voti ai giudici; Riforma Nordio, «perché è giusto dire NO alla separazione delle carriere»; Riforma della Giustizia, via libera al ddl Nordio. Meloni: «Traguardo storico, ora parola ai cittadini». Marina Berlusconi: vittoria di papà.
Nordio insiste: “Dopo il referendum, metteremo mano al processo penale. Limiteremo la carcerazione preventiva” - Il Guardasigilli conferma l'intenzione di riformare il processo penale limitando la carcerazione preventiva per reati non violenti dopo il referendum ... ilfattoquotidiano.it
Nordio: 'Dopo il referendum la riforma del processo penale' - Il ministro al congresso di Nessuno tocchi Caino: 'Che enfatizzi i momenti di garantismo. ansa.it
Nordio: "Dopo il referendum, al via la riforma del processo penale" - Il ministro della Giustizia annuncia un nuovo codice che metterà al centro il garantismo: "Ispirati al professor Vassalli, vogliamo riportare il processo penale ai suoi primordi" ... altarimini.it
Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ad Atreju per il dibattito sulla riforma costituzionale
LA RIFORMA NORDIO RIDUCE LA DEMOCRAZIA È fondamentale garantire la separazione e limitazione dei poteri, con la legge si va verso un’altra forma di Stato https://www.collettiva.it/copertine/italia/albano-con-la-riforma-giustizia-si-va-verso-unaltra-f - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.