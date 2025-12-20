Il ministro Carlo Nordio non ha dubbi: chi viene assolto in via definitiva va risarcito. Lo ha detto chiaramente il ministro della Giustizia, durante l'XI congresso di Nessuno tocchi Caino, a domanda diretta posta dall'imprenditore siciliano Pietro Cavallotti che con la sua famiglia ha subìto anche il processo di prevenzione con sequestro dei beni. "Quando vi è una sentenza definitiva di assoluzione penso che la cosa debba concludersi con una restitutio in integrum di tutto quello che è stato perduto non solo patrimonialmente ma anche moralmente a cominciare dal risalto che si dovrebbe dare attraverso i mezzi di comunicazione", sono state le parole rilasciate dal ministro Nordio a titolo personale e che sosteneva anche magistrato e da giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Va risarcito chi viene assolto in via definitiva"

