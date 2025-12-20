Nordio insiste | Dopo il referendum metteremo mano al processo penale Limiteremo la carcerazione preventiva
“Quando avremo chiuso la parentesi del referendum, che mi auguro sia confermativa, metteremo subito mano al processo penale”. Parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo videointervento alla giornata conclusiva del nono congresso di Nessuno tocchi Caino, in corso al teatro Puntozero del carcere Beccaria di Milano. Un intervento che conferma quelle che sono da tempo le intenzioni del Guardasigilli e di cui il FattoQuotidiano ha scritto da tempo ( leggi l’articolo di Paolo Frosina ). La visione dell’ex procuratore è di plasmare il processo penale rendendolo “garantista” dove “la presunzione di innocenza, la certezza di una pena umana e la rieducazione del condannato” siano principi cardine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
