Nelle scorse ore, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblico un nuovo fascicolo di documenti sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico di minorenni. Nonostante i file siano parzialmente oscurati da omissis, le note scritte a mano dagli agenti dell’ FBI rivelano dettagli scioccanti sulla “logistica” dell’orrore orchestrata da Epstein, confermando che il predatore non solo cercava attivamente bambine, ma imponeva criteri estetici e razziali precisi ai suoi reclutatori. Tra i documenti più significativi spicca il file identificato con il codice EFTA00004179: contiene 13 pagine di note scritte a mano dal bureau durante un interrogatorio del 2 maggio 2019. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Non troppo scure, sotto i 18 anni”: l’orrore di Epstein messo nero su bianco dall’FBI

