Non solo Bologna | la mostra dei 140 anni diventa itinerante Sei tappe nelle regioni

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 20 dicembre 2025 –  Una mostra in tour per raccontare 140 anni ‘con gli occhi sulla storia’ ( foto ). Dopo l’inaugurazione di giovedì sera a Bologna, il viaggio proseguirà nel 2026 anche in altre città dell’Emilia-Romagna e delle Marche: Modena, Ravenna, Imola, Faenza, Rimini e Pesaro. Guerre ed eventi tragici, ma anche racconti meravigliosi e imprese eccezionali. Una mostra che attraversa i grandi fatti e le personalità più influenti del Paese e del mondo. LO SPECIALE Carlino 140 anni Il taglio del nastro e poi l’apertura al pubblico: fino al 14 gennaio. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì sera a Palazzo De’ Toschi, in piazza Minghetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

non solo bologna la mostra dei 140 anni diventa itinerante sei tappe nelle regioni

© Ilrestodelcarlino.it - Non solo Bologna: la mostra dei 140 anni diventa itinerante. Sei tappe nelle regioni

Leggi anche: Banca di Bologna, i 140 anni del Carlino: "Siamo orgogliosi di ospitare la mostra. Un’emozione, proprio come i rossoblù"

Leggi anche: Il bimbo “più ordinato d’America” diventa virale: a sei anni si organizza la settimana da solo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Banca di Bologna, i 140 anni del Carlino: Siamo orgogliosi di ospitare la mostra. Un’emozione, proprio come i rossoblù; Il Resto del Carlino compie 140 anni e festeggia con una mostra-evento a Bologna; Il Carlino in mostra per i primi 140 anni; La mostra “Occhi sulla storia” per i 140 anni del Resto del Carlino. VIDEO.

bologna mostra 140 anniIl Resto del Carlino, i 140 anni in prima pagina: in mostra la nostra storia - Gli “Occhi” del quotidiano: le foto, le notizie in un’esposizione tra passato e futuro ... msn.com

bologna mostra 140 anniIl Resto del Carlino e la mostra per i 140 anni: “Foto che danno forza e memoria agli archivi” - Inaugurata l’esposizione ‘Occhi sulla storia’ nella Sala Convegni della Banca di Bologna di Palazzo de’ Toschi, in piazza Minghetti. msn.com

bologna mostra 140 anniIl Resto del Carlino compie 140 anni, mostra-evento a Bologna - Il Resto del Carlino compie 140 anni e celebra questo traguardo con una mostra speciale che ripercorre la storia del quotidiano, di una comunità, di un territorio e dell'intero Paese. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.