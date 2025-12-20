Non solo Bologna | la mostra dei 140 anni diventa itinerante Sei tappe nelle regioni
Bologna, 20 dicembre 2025 – Una mostra in tour per raccontare 140 anni ‘con gli occhi sulla storia’ ( foto ). Dopo l’inaugurazione di giovedì sera a Bologna, il viaggio proseguirà nel 2026 anche in altre città dell’Emilia-Romagna e delle Marche: Modena, Ravenna, Imola, Faenza, Rimini e Pesaro. Guerre ed eventi tragici, ma anche racconti meravigliosi e imprese eccezionali. Una mostra che attraversa i grandi fatti e le personalità più influenti del Paese e del mondo. LO SPECIALE Carlino 140 anni Il taglio del nastro e poi l’apertura al pubblico: fino al 14 gennaio. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì sera a Palazzo De’ Toschi, in piazza Minghetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
