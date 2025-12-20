Non mi pagano lo stipendio | il pilota licenziato si rifiuta di lasciare l' aereo
Un pilota della compagnia Magnicharters ha bloccato un aereo in partenza dall'Aeroporto Internazionale di Città del Messico verso Cancùn per protestare contro il suo licenziamento, da lui ritenuto ingiusto, e il mancato pagamento di alcuni arretrati. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo, tale Edgar Macías González, avrebbe ricevuto comunicazione del sollevamento dal proprio incarico poco prima del decollo, quando i passeggeri erano già a bordo del mezzo. Deciso ad andare fino in fondo e a far valere le proprie ragioni, il pilota si è rifiutato di scendere dall'aereo e ha anzi preso in mano il microfono dell'interfono per comunicare ai presenti cosa strava accadendo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
