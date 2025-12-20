Non fanno 4 scontrini negli ultimi 5 anni scatta il controllo della finanza | sigilli al salone di bellezza

SENIGALLIA - Salone di bellezza chiuso per tre giorni a Senigallia per ripetute violazioni fiscali. Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Ancona hanno sospeso un'attività gestita da un cittadino di nazionalità cinese, a seguito di reiterate irregolarità legate al mancato rilascio dello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

