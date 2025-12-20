Non è stata una conversazione piacevole

2025-12-18 19:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: La disputa sulla prossima edizione del Coppa d’Africa Sta provocando un grave disagio per molti club in tutto il continente europeo. Tuttavia, il “Caso Assane Diao” ha scatenato una guerra tra COME Di Cesc Fabregas e la selezione di Senegal. Tutto risale alla notte di lunedì scorso, 15 dicembre, termine ultimo entro il quale i club avevano per liberare i propri giocatori convocati per disputare il torneo. in cui si erano affrontate. Roma E COME. Diao fortemente ostacolato dagli infortuni – ha giocato solo sette partite in questa stagione – negli ultimi mesi ha giocato la sua prima partita da titolare nell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

