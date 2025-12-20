Non è ancora pronto | la posizione di Conte sul rientro di Lukaku

Il Napoli si prepara a disputare la finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, dopo la vittoria dei felsinei sull’Inter. La sfida mette in palio un importante trofeo, con la vincitrice che si aggiudicherà il primo titolo stagionale. La situazione relativa al rientro di Lukaku, tuttavia, rimane ancora incerta, con Conte che ha dichiarato: “Non è ancora pronto”.

Il Napoli si giocherà la Supercoppa Italiana in finale contro il Bologna. Il successo dei felsinei di ieri contro l’Inter ha di fatto codificato e indirizzato la finale, dando cosi alla vincitrice dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia la possibilità di giocarsi il trofeo finale. Napoli, Hojlund protagonista. In casa azzurra c’è fiducia, anche perché contro il Milan sono stati tanti i segnali positivi arrivati dalla squadra, con Antonio Conte che ora studierà la formazione migliore per provare ad affrontare al meglio il Bologna. Uno di quelli che si è messo in mostra in maniera importante è senza dubbio Rasmus Hojlund, autore del gol e di fatto elemento centrale ad oggi all’interno delle dinamiche tattiche di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

