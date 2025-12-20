Non ci arruoliamo flash mob in Galleria | attivisti vestiti da Babbo Natale coi volti di Crosetto e Meloni
Gli attivisti di Cambiare Rotta hanno organizzato un flash mob in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano oggi pomeriggio, 20 dicembre. Due militanti vestiti da Babbo Natale e con le maschere della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro Guido Crosetto regalavano doni ai passanti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Flash mob imbarazzante di +Europa: attivisti travestiti da animali alla conferenza sulle droghe (video)
Leggi anche: Flotilla, flash-mob a Milano: manifestanti con mani e volti dipinti di rosso in piazzale Loreto
Nuova Orchestra Italiana, flash mob in Galleria - Prima di tornare in scena con il debutto dello spettacolo "Napoli, tre punti e a capo" al Teatro Augusteo (dal 23 novembre al 4 dicembre), NOI - ansa.it
A TENERE IN OSTAGGIO LE UNIVERSITÀ È LA GUERRA: NOI NON CI ARRUOLIAMO, BORSE DI STUDIO NON BOMBE! Oggi eravamo in presidio sotto il Senato Accademico per ribadire che gli studenti rifiutano l'elmetto: di fronte ad un'universitá sempre pi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.