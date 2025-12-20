Gli attivisti di Cambiare Rotta hanno organizzato un flash mob in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano oggi pomeriggio, 20 dicembre. Due militanti vestiti da Babbo Natale e con le maschere della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro Guido Crosetto regalavano doni ai passanti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - "Non ci arruoliamo", flash mob in Galleria: attivisti vestiti da Babbo Natale (coi volti di Crosetto e Meloni)

Nuova Orchestra Italiana, flash mob in Galleria - Prima di tornare in scena con il debutto dello spettacolo "Napoli, tre punti e a capo" al Teatro Augusteo (dal 23 novembre al 4 dicembre), NOI - ansa.it

A TENERE IN OSTAGGIO LE UNIVERSITÀ È LA GUERRA: NOI NON CI ARRUOLIAMO, BORSE DI STUDIO NON BOMBE! Oggi eravamo in presidio sotto il Senato Accademico per ribadire che gli studenti rifiutano l'elmetto: di fronte ad un'universitá sempre pi - facebook.com facebook