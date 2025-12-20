Il Napoli sta considerando diverse opzioni per rinforzare il proprio centrocampo, settore particolarmente messo alla prova dagli infortuni verificatisi all'inizio della stagione. La ricerca di un profilo adeguato mira a garantire maggiore stabilità e continuità alla linea mediana della squadra. Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: ecco di chi si tratta.

Il Napoli starebbe valutando diversi profili per rafforzare il centrocampo, il reparto più colpito dagli infortuni di quest’inizio di campionato. Uno dei nomi a cui gli azzurri risultano interessati è quello di Tyler Adams, centrocampista statunitense del Bournemouth, che sarebbe infatti finito sul taccuino di diversi top club europei, tra cui anche il Napoli. Secondo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

