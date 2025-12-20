Nola controlli della Polizia | 28enne arrestato con droga in casa

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Nola: identificati 24 soggetti e perquisita l’abitazione di un 28enne trovato con cocaina, marijuana e hashish. Nola, 20 dicembre 2025 – Proseguono le attività di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato nel comune di Nola. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola, affiancati dalla Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato una serie di verifiche mirate nelle aree più sensibili della città. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

