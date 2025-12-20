Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli | arriva il camper socio-sanitario in Piazza della Repubblica
E' stato presentato stamattina in Piazza della Repubblica a Eboli, il Camper socio-sanitario dell’associazione Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli, un nuovo presidio di salute e prossimità dedicato alle fasce più fragili della popolazione. Alla conferenza stampa hanno preso parte i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Eboli, in Piazza della Repubblica la presentazione del nuovo Camper Socio-Sanitario Domani, sabato 20 dicembre, in Piazza della Repubblica a Eboli, in provincia di Salerno, l’Associazione Noi Amici dell’Hospice e dell’ospedale di Eboli presenterà alla città - facebook.com facebook
