No all' uso dei botti di fine anno il sindaco di Cammarata ha firmato
“No” all'uso dei botti di fine anno sul territorio comunale. Il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo dei botti. E lo ha fatto su proposta dell’associazione “Una zampa per amica”. “Una scelta di responsabilità e civiltà, per tutelare la sicurezza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Chi ha pagato il conto della cena di fine anno dei piloti di F1 ad Abu Dhabi: sempre il solito
Leggi anche: Bilancio di fine anno a Peschici, il sindaco: "Accogliere non significa cedere al disordine"
Botti di fine anno, una guida per acquistare prodotti sicuri; Botti di fine anno – Un appello al rispetto, alla sicurezza e alla tutela degli animali; No ai botti: l'appello dell'associazione Torrione Eventi Aps; Bollate: no a petardi e botti di capodanno.
Botti di fine anno, l’appello di Nicola Pera: “Tuteliamo gli animali. Intervengano le istituzioni” - L'attivista civico impegnato sui diritti umani e sociali: "Esiste un regolamento che li vieta, deve essere rispettato" ... luccaindiretta.it
Fine anno coi botti Super prezzi su tutti i prodotti Ale Scopri le offerte valide dal 20 al 31 Dicembre. Le Bolle di Giù Giù - Via dei Cantieri 46. - facebook.com facebook
“Botti” di fine anno, una guida per acquistare prodotti sicuri - x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.