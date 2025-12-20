Non ricchissimo il palinsesto di questa terza giornata di gare di coppa di Francia, ma spicca in particolare la gara di un Nizza in grave crisi contro la nobile decaduta St. Etienne. Gli Aiglons vengono da ben 9 sconfitte consecutive, fuori dall’Europa e scivolati a metà classifica in campionato. Qualcosa nel gruppo di Haise sembra essersi rotto e adesso la coppa rimane forse l’unico appiglio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-St. Etienne (Coppa di Francia, 21-12-2025 ore 14:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: St Maur Lusitanos-Lille (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: St Maur Lusitanos-Lille (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Coppa di Francia, Brest out a sorpresa con un club di Serie D. Lens e Reims super; Pronostici Ligue 1 Francia antepost, guida e quote Giornata 16; Lens-Feignies Coppa di Francia 19-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici.

Nizza - S.Etienne Cronaca, formazioni e statistiche - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. tuttosport.com