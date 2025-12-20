Nizza-St Etienne Coppa di Francia 21-12-2025 ore 14 | 45 | formazioni quote pronostici convocati

Nizza e St. Etienne si affronteranno nella terza giornata di Coppa di Francia, in programma il 21 dicembre 2025 alle ore 14:45. La partita, meno ricca di incontri rispetto ad altre giornate, assume comunque una certa rilevanza, soprattutto considerando la difficoltà attuale del Nizza e la storia della squadra ospite. Di seguito, le formazioni, le quote, i pronostici e i convocati.

Non ricchissimo il palinsesto di questa terza giornata di gare di coppa di Francia, ma spicca in particolare la gara di un Nizza in grave crisi contro la nobile decaduta St. Etienne. Gli Aiglons vengono da ben 9 sconfitte consecutive, fuori dall’Europa e scivolati a metà classifica in campionato. Qualcosa nel gruppo di Haise sembra essersi rotto e adesso la coppa rimane forse l’unico appiglio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nizza-St. Etienne (Coppa di Francia, 21-12-2025 ore 14:45): formazioni, quote, pronostici, convocati Leggi anche: Nizza-St. Etienne (Coppa di Francia, 21-12-2025 ore 14:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Auxerre-Monaco (Coppa di Francia, 21-12-2025 ore 14:45): formazioni, quote, pronostici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nizza-St. Etienne (Coppa di Francia, 21-12-2025 ore 14:45): formazioni, quote, pronostici; Nizza-St Etienne Coppa di Francia 21-12-2025 ore 14 | 45 | formazioni quote pronostici; Oggi tocca a Luis Enrique, domani a De Zerbi: i trentaduesimi di finale di Coppa di Francia; Bourg Peronnas-Marsiglia Coppa di Francia 21-12-2025 ore 14 | 45 | formazioni quote pronostici. Nizza, cori sulla morte dell'argentino Sala. Il tecnico Galtier sbotta: "Una vergogna" - Tutti a cantare contro Emiliano Sala, l’attaccante di 28 anni, morto in un incidente aereo sulla ... gazzetta.it Nizza - S.Etienne Cronaca, formazioni e statistiche - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. tuttosport.com

