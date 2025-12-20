Niente squalifica per Allegri dopo gli insulti a Oriali | multato per 10mila euro
Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo, dopo la lite con Lele Oriali, avvenuta durante la semifinale di Supercoppa italiana vinta dal Napoli sul Milan. Il Giudice Sportivo gli ha comminato una multa di 10mila euro per le parole rivolte al braccio destro di Antonio Conte. Evitata, dunque la squalifica. Da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale, il tecnico rossonero ha "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive". Il club rossonero in queste ore ha deciso di restare in silenzio, derubricando l'accaduto a una questione di campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Napoli-Milan Supercoppa, niente squalifica per Allegri: solo una multa dopo gli insulti a Oriali
Leggi anche: Quale sanzione rischia Allegri dopo gli insulti rivolti a Oriali: “Sei un vecchio 80enne”
Quale sanzione rischia Allegri dopo gli insulti rivolti a Oriali: Sei un vecchio 80enne; Allegri e il caso Oriali: cosa rischia il tecnico; Milan, cosa rischia Allegri dopo gli insulti a Oriali; Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali. Ora rischia la sanzione.
Niente squalifica per Allegri dopo gli insulti a Oriali: multato per 10mila euro - Il tecnico rossonero dovrà pagare una multa di 10mila euro per gli insulti rivolti ad Oriali durante Napoli- ilgiornale.it
Napoli-Milan Supercoppa, niente squalifica per Allegri: solo una multa per gli insulti a Oriali - Offendere un avversario, per inciso una bandiera del calcio italiano come Lele Oriali, non merita una sanzione come la squalifica. msn.com
Allegri multato di 10mila euro (la montagna ha partorito il topolino) - Max Allegri è stato multato di 10mila euro da Mastandrea per il suo comportamento offensivo nei confronti di Lele Oriali. ilnapolista.it
Il Napoli contro Allegri per la lite con Oriali a bordo campo: gli azzurri chiedono la squalifica dell'allenatore del Milan - facebook.com facebook
Se dovesse arrivare una squalifica ad Allegri su input del Napoli e richiamo di Gravina grazie al referto degli inviati della procura federale, dal prossimo turno preparate una lunga lista di segnalazioni perché da sempre in campo se ne dicono di ogni! x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.