Niente squalifica per Allegri dopo gli insulti a Oriali | multato per 10mila euro

Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo, dopo la lite con Lele Oriali, avvenuta durante la semifinale di Supercoppa italiana vinta dal Napoli sul Milan. Il Giudice Sportivo gli ha comminato una multa di 10mila euro per le parole rivolte al braccio destro di Antonio Conte. Evitata, dunque la squalifica. Da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale, il tecnico rossonero ha "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive". Il club rossonero in queste ore ha deciso di restare in silenzio, derubricando l'accaduto a una questione di campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

