Niente da fare il Milan dice addio a un Top assoluto | l’annuncio
Il Milan si trova ad affrontare una difficile perdita in ambito di mercato, con l'addio di un giocatore di grande rilievo. La decisione di Allegri di lasciare il club rappresenta un cambiamento importante per la rosa e per il progetto sportivo. Niente da fare, il Milan dice addio a un Top assoluto: l’annuncio
Arrivano pessime notizie per il Milan in chiave mercato: Allegri dice definitivamente addio a un Top assoluto. Un difensore centrale e un attaccante. Sono queste le priorità assolute del Milan in vista della finestra invernale di calciomercato: se davanti è ormai fatta per l’arrivo dal West Ham di Niclas Füllkrug con la formula del prestito, dietro le cose non vanno meglio. Allegri (Ansa) – Calciomercato.it La dirigenza rossonera è alla disperata ricerca di un difensore capace di far rifiatare Gabbia, Tomori, Pavlovic e De Winter, ma la strada appare in salita. Nelle scorse ore è stato accostato con una certa insistenza Thiago Silva, che ha già indossato la casacca rossonera dal 2009 al 2012, ma gli aggiornamenti su questo fronte non sono particolarmente incoraggianti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
