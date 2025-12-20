Un uomo di 73 anni, Nicola Granieri, è stato trovato morto nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre nella sua casa nel rione di San Luigi, a Trieste: secondo quanto riportano. 🔗 Leggi su Leggo.it

Nicola Granieri morto a Trieste, la svolta dall'autopsia: «Ha una ferita d'arma da fuoco alla testa». Era un commerciante di oro

