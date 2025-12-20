Nicola dopo Lazio Cremonese | Si fa questo lavoro anche per godere di emozioni Senza la qualità della lettura di Ceccherini si rischiava di perderla

Al termine della sfida tra Lazio e Cremonese, il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola ha commentato l’andamento della partita e l’importanza delle emozioni che il calcio può offrire. Con un approccio sobrio e riflessivo, Nicola ha sottolineato come la qualità della lettura di Ceccherini abbia contribuito a mantenere vivo l’interesse e la passione per questo sport. Nicola dopo Lazio Cremonese: le parole del tecnico dei grigiorossi al termine del match pareggiato 0-0 all’Olimp

Nicola dopo Lazio Cremonese: le parole del tecnico dei grigiorossi al termine del match pareggiato 0-0 all'Olimpico nella sedicesima giornata Al termine della sfida tra Lazio e Cremonese, il tecnico grigiorosso Davide Nicola, allenatore apprezzato per la capacità di dare solidità e personalità alle sue squadre, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita.

Davide Nicola post Lazio-Cremonese 0-0: “Oggi abbiamo recuperato il punto di Torino” - Le parole del tecnico grigiorosso fanno riferimento al rammarico per la sconfitta maturata nella precedente trasferta contro i granata ... msn.com

Lazio e Cremonese non si fanno male, all’Olimpico finisce 0-0: poche occasioni e ritmi bassissimi - Lazio e Cremonese non si fanno male nel primo anticipo della 16a giornata di Serie A, allo stadio Olimpico finisce 0- fanpage.it

