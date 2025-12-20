Nick Reiner soffriva di schizofrenia la diagnosi poco prima dell'omicidio dei genitori

Nick Reiner, accusato dell'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, aveva ricevuto da poco una diagnosi di schizofrenia e stava portando avanti un percorso di cure in un centro di salute mentale.

Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: "Affetto da schizofrenia" - Secondo fonti investigative nelle settimane precedenti il delitto il trattamento farmacologico che seguiva lo avrebbe reso 'instabile e pericoloso' ... msn.com

Nick Reiner era in cura psichiatrica: cosa è successo quando hanno cambiato i farmaci - Nick Reiner era in cura per schizofrenia quando un cambio di farmaci ha avuto effetti devastanti. msn.com

Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: “Affetto da schizofrenia” (Adnkronos) - Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, è affetto da schizofrenia e, secondo fonti investigative, nelle sett - facebook.com facebook

Nick Reiner compare in tribunale con l'accusa di omicidio per l'uccisione dei genitori, il pezzo riassuntivo del Guardian @battgirl74 x.com

