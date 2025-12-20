Next Gen ATP Finals 2025 l’ultimo atto sarà tra Alexander Blockx e Learner Tien

Le Next Gen ATP Finals 2025 si avviano alla conclusione con la finale tra Alexander Blockx e Learner Tien. Queste due giovani promesse del tennis si sono distinte nelle semifinali disputate a Gedda, in Arabia Saudita, affrontando rispettivamente Nishesh Basavareddy e Nicolai Budkov Kjaer. L'incontro finale rappresenta un momento importante per il futuro del circuito giovanile e per il percorso di crescita dei protagonisti.

Saranno le prime due teste di serie a sfidarsi nell' ultimo atto delle Next Gen ATP Finals 2025 di tennis: a Gedda, in Arabia Saudita, nelle semifinali, lo statunitense Learner Tien (1) supera il connazionale Nishesh Basavareddy (6), mentre il belga Alexander Blockx (2) elimina il norvegese Nicolai Budkov Kjaer (5). Il numero 2 del seeding, il belga Alexander Blockx, regola la testa di serie numero 5, il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, con lo score di 4-3 (4) 4-3 (8) 4-2 in un'ora e 22 minuti di gioco. Nel primo set non ci sono palle break nei primi sei game, anzi i punti vinti in risposta sono appena 4.

