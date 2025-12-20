Neuschwanstein la storia del castello da favola ispirato a Wagner

Se questo articolo fosse una favola d’altri tempi, inizierebbe di certo con un romantico e intramontabile “C’era una volta”. E in effetti, visto il tema di cui parleremo, sarebbe un decoroso preambolo, in grado di trasportarci nella giusta atmosfera da fiaba. Mai sentito parlare del castello di Neuschwanstein, perla della Baviera? È un luogo da cartolina, ma anche da incanto infantile, visto che il celebre palazzo fatato del logo Disney, ha preso ispirazione proprio da questo monumento di architettura neoromanica. Lo stile, a dirla proprio tutta, è un misto: il neoromanico di sicuro domina nelle masse compatte e negli archi a tutto sesto. 🔗 Leggi su Dilei.it

neuschwanstein la storia del castello da favola ispirato a wagner

© Dilei.it - Neuschwanstein, la storia del castello da favola ispirato a Wagner

