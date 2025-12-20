Neurologia all’avanguardia La Lega contro l’epilessia certifica il salto di qualità

Sale di livello la cura dell’ epilessia. La Neurologia del Maggiore "conquista un riconoscimento che certifica qualità, numeri e competenze: la Lega Italiana contro l’Epilessia (Lice) ha ufficialmente inserito l’ Asst di Lodi tra i Centri di secondo livello per la diagnosi e il trattamento della malattia epilettica ", spiega l’Asst. Il passaggio da Centro di primo a secondo livello non è formale, ma basato su indicatori precisi. "Il riconoscimento – spiega il direttore della Neurologia, Vincenzo Belcastro – tiene conto del volume dell’utenza, dei medici impegnati nell’assistenza, degli elettroencefalogrammi eseguiti e della produzione scientifica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

