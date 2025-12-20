PONSACCO Nemo e Arca, due progetti – presentazione stamani alle 12 a Villa Elisa a Ponsacco – che utilizzano strumenti digitali e multimediali per raccontare, valorizzare e rendere accessibile il patrimonio storico, identitario e culturale del territorio. "I progetti, cofinanziati dal Comune di Ponsacco, sono pensati per coinvolgere cittadini, studenti e visitatori attraverso percorsi immersivi, contenuti digitali e nuove modalità di fruizione della memoria locale – si legge in una nota del Comune di Ponsacco – Nemo è un metamuseo digitale che consente di esplorare la storia e l’identità della Valdera attraverso ambienti virtuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nemo e Arca, cultura e identità. Strumenti digitali e multimediali

Leggi anche: Intelligenza artificiale, trasformazioni digitali e strumenti per la cultura: formazione gratuita di Dicolab all’Opificio Golinelli

Leggi anche: Generazione Alpha e pagamenti digitali: il 50% usa strumenti digitali due volte al mese. Per il 90% dei genitori educazione finanziaria deve entrare a scuola

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nemo e Arca, cultura e identità. Strumenti digitali e multimediali - PONSACCO Nemo e Arca, due progetti – presentazione stamani alle 12 a Villa Elisa a Ponsacco – che utilizzano strumenti ... lanazione.it