La nuova Jeep Compass 2026 gioca sullo spazio e le nuove proporzioni la avvicinano ad auto di segmento superiore. A cambiare non è solo lo stile esterno con design e juso affilati. Anche gli interni, infatti, sono stati rivoluzionati. Del resto il modello è cresciuto sia in lunghezza (+15 cm) che in larghezza (+8,5 cm) e, di conseguenza, lo spazio a bordo è maggiore rispetto al passato tanto per i passeggeri quanto per i bagagli con una capacità di 550 litri nella normale configurazione a cinque posti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel segno dello spazio per il miglior comfort

Leggi anche: Citroën C5 Aircross 2025: spazio e comfort

Leggi anche: Intervista allo scrittore Stefano Curreli, fondatore dello spazio digitale e marchio letterario ”Spazio Letteratura”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nel segno dello spazio per il miglior comfort.

Nel segno dello spazio per il miglior comfort - La nuova Jeep Compass 2026 gioca sullo spazio e le nuove proporzioni la avvicinano ad auto di segmento superiore. msn.com