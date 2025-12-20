Nel giardino del Castello della Zisa la nuova sede del Sap della polizia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata la nuova sede del Sap, sindacato autonomo di polizia, nei locali comunali del giardino del Castello della Zisa. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco e di rappresentanti delle principali istituzioni provinciali. Nel corso dell’evento sono intervenuti con un saluto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

