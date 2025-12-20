Un’attività intensa e strutturata che prosegue anche oltre la fase di massima spinta legata ai fondi del Pnrr. È il quadro che emerge dal Report 2025 della Stazione Appaltante e dell’Ufficio Gare del Comune di Ascoli, presentato ieri nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Marco Fioravanti, dall’assessore Anna Grazia Di Nicola e dal dirigente comunale Maurizio Conoscenti. Il documento restituisce l’immagine di una macchina amministrativa che continua a operare a pieno regime, garantendo supporto tecnico e procedurale non solo al Comune capoluogo, ma anche a numerosi enti del territorio. Nel corso del 2025 sono state complessivamente 29 le procedure di gara gestite, per un valore economico totale che supera i 64,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nel 2025 gare per oltre 64 milioni sono state gestite dall’Arengo"

Leggi anche: Nue 112 Lazio festeggia 10 anni. Dalla pandemia da Covid al Giubileo: come sono state gestite le emergenze

Leggi anche: Cigierre avvia un piano da oltre €60 milioni mirando a superare €550 milioni di fatturato nel 2025 con una rete in crescita oltre i 360 ristoranti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nel 2025 gare per oltre 64 milioni sono state gestite dall’Arengo; Report 2025, Stazione Appaltante di Ascoli ha gestito oltre 64 milioni di euro di gare; Gare per 64 milioni di euro con la Stazione appaltante di Ascoli: tra gli interventi Porta Gemina, Monticelli e i campi sportivi; Numeri da record per la Coppa del Mondo 2025.

Nel 2025 gare per oltre 64 milioni sono state gestite dall’Arengo - Un’attività intensa e strutturata che prosegue anche oltre la fase di massima spinta legata ai fondi del Pnrr. msn.com