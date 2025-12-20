NBA Minnesota sgambetta OKC Blitz dei Sixers al Madison
Los Angeles (Stati Uniti), 20 dicembre 2025 – La nottata NBA appena andata in archivio non è di certo stata priva di colpi di scena: a cominciare dal colpaccio dei Minnesota Timberwolves, che hanno inflitto la terza sconfitta stagionale agli Oklahoma City Thunder (reduci dal successo di ventiquattro ore prima contro i Los Angeles Clippers) battendoli 112-107. Un contributo decisamente importante per consentire ai T-Wolves di raggiungere la vittoria numero otto nelle ultime dieci gare lo ha fornito Anthony Edwards: l’asso dei T-Wolves, di rientro dopo tre gare di stop a causa di un infortunio al piede, ha portato a casa 26 punti e 12 rimbalzi, impreziositi dalla tripla del definitivo vantaggio a 38. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
