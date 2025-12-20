Natalia Paragoni e Andrea Zelletta svelano il sesso del loro bambino

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: il secondo capitolo è rosa. Svelano il sesso del bambino con un divertente video. Ci sono annunci che non hanno bisogno di fuochi d'artificio per lasciare il segno. Basta un dettaglio, un colore, uno sguardo che dice tutto. Per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, il momento di svelare il sesso del loro secondo bebè è stato esattamente così: intimo, dolce, autentico. E il verdetto è arrivato come una carezza: aspettano una femmina. Leggi anche Amore VIP: tutte le coppie sbocciate in questo 2025 Dopo l'arrivo del loro primo figlio, la coppia — nata sotto i riflettori ma cresciuta lontano dal clamore — si prepara ora a un nuovo equilibrio familiare.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta svelano il sesso del secondo figlio: il video sui social del gender reveal - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta svelano il sesso del secondo figlio con un video intimo e originale condiviso sui social. donnaglamour.it

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta scoprono il sesso del loro secondo bebè! (Video) - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni già genitori della piccola Ginevra hanno appena scoperto il sesso del loro secondogenito! isaechia.it

«Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti». Con queste parole Natalia Paragoni aveva raccontato a Verissimo l’arrivo della sua prima bambina, Ginevra. Suo compagno Andrea Zelletta aveva agg - facebook.com facebook

