Natalia Paragoni e Andrea Zelletta di nuovo genitori il gender reveal completamente diverso dagli altri e appare anche De Luca

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, una delle coppie felici uscite da Uomini e Donne di Maria De Filippi, hanno rivelato il sesso del bambino che aspettano. Già genitori della piccola Ginevra, i due hanno scelto un modo molto semplice e per nulla convenzionale per rivelarlo ai propri follower. Nessun fuoco d’artificio, nessuna festa particolare, ma un semplice video in cui Andrea cerca (con qualche difficoltà) di leggere il risultato delle analisi mentre Natalia, al suo fianco, lo sfotte bonariamente per la difficoltà di lettura. A un certo punto compare anche l’ex governatore Vincenzo De Luca, usato come “meme” per commentare la “difficoltà” di lettura del papà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta di nuovo genitori, il gender reveal completamente diverso dagli altri (e appare anche De Luca) Leggi anche: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di nuovo genitori: l’annuncio che ha commosso il web Leggi anche: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori bis | VIDEO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Uomini e Donne, Natalia Paragoni svela la data presunta del parto; Da Diletta Leotta a Federica pellegrini: le mamme vip del 2026; Federica Pellegrini è incinta, in arrivo la seconda figlia con Matteo Giunta: “Ti aspettiamo, piccolina”; Natalia Paragoni svela la data del possibile parto: ecco quando potrebbe nascere il secondo bebè. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta di nuovo genitori, il gender reveal completamente diverso dagli altri (e appare anche De Luca) - L'ex coppia di Uomini e Donne annuncia la gravidanza in modo originale con un video che include anche Vincenzo De Luca ... ilfattoquotidiano.it

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta svelano il sesso del secondo figlio: il video sui social del gender reveal - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta svelano il sesso del secondo figlio con un video intimo e originale condiviso sui social. donnaglamour.it

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta scoprono il sesso del loro secondo bebè! (Video) - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni già genitori della piccola Ginevra hanno appena scoperto il sesso del loro secondogenito! isaechia.it

«Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti». Con queste parole Natalia Paragoni aveva raccontato a Verissimo l’arrivo della sua prima bambina, Ginevra. Suo compagno Andrea Zelletta aveva agg - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.