Le feste sono alle porte e se da una parte c’è la gioia di stare tutti insieme e condividere le prelibatezze della nostra cucina, ora anche patrimonio dell’umanità, dall’altra è sempre presente la paura di esagerare e mettere qualche chilo di troppo durante il periodo natalizio. Ecco quindi una proposta di menù per Natale ispirato chiaramente alla tradizione italiana ma alleggerito, pensato per chi vuole godersi le feste senza rinunciare al piacere della tavola. Un menù che profuma di casa, di ricordi e convivialità, ma con qualche attenzione in più per il benessere. Antipasto Si comincia con delicatezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Natale, una proposta di menù tradizionale ma alleggerito: per chi vuole godersi le feste senza rinunce

Leggi anche: Natale, reflusso gastroesofageo per 1 italiano su 10, le regole d’oro per godersi le feste

Leggi anche: I 5 migliori anime da vedere per il Natale 2025: quali scegliere per godersi le feste.

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il tradizionale Mercatino di Natale di Caorle - Il 7 dicembre è iniziata la magia del Natale a Caorle, il Comune in provincia di Venezia, con il tradizionale mercatino che ogni anno è meta di grandi e piccoli per il periodo delle feste. siviaggia.it

Natale 2025 tra i mercatini di Milano: un viaggio tra magia e tradizione - Tra piste di pattinaggio, mercatini, villaggi invernali e manifestazioni a tema, la città lombarda offre un ... siviaggia.it

La doppia proposta dello chef Roberto Di Pinto: se il Natale è in famiglia, il Capodanno è stellato al SINE con menù esclusivo, tra la sfida del risotto e la tradizione ritrovata #LCIDal1929 - facebook.com facebook