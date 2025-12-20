Natale sulle arie di Vivaldi e Beethoven

Domani alle 16, il teatro Bonci rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale, affidato all' Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, diretta da Paolo Manetti. Il programma propone un percorso musicale intitolato "Espressione del sentimento nella natura", dedicato al dialogo profondo tra musica, paesaggio ed emozioni. Due capisaldi della storia della musica occidentale, Antonio Vivaldi e Ludwig van Beethoven, offrono due differenti ma complementari modalità di interpretare la natura. Da un lato, la scrittura vividamente sensoriale di Vivaldi, capace di rendere percepibili fenomeni atmosferici e stati d'animo con straordinaria immediatezza; dall'altro, la visione beethoveniana, più interiore e spirituale, in cui la natura diventa luogo di riflessione emotiva e di elevazione dell'esperienza umana.

