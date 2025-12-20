Natale si avvicina | in Bergamasca tanti mercatini e villaggi con idee regalo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale si avvicina. Mancano ormai pochi giorni al 25 dicembre: in Bergamasca sono allestiti tanti mercatini e villaggi di Natale dove poter trovare tante idee regalo. Ecco gli appuntamenti nel week-end da venerdì 19 a domenica 21 dicembre. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. – Prodotti tipici Formaggi stagionati, salami artigianali, vini pregiati, grappe e le eccellenze della nostra terra da portare a casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

