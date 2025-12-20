Natale regali a rischio esplosione? La minaccia dietro smartphone e pc

La frenesia logistica del Natale, con milioni di pacchi in movimento attraverso l'Italia, nasconde un insidioso pericolo al litio. L'e-commerce italiano è trainato dall'elettronica di consumo – da smartphone e droni ai diffusissimi monopattini elettrici – che genera circa il 20% delle spedizioni totali Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano. I loro rapporti annuali e semestrali (solitamente rilasciati in autunno per coprire le previsioni natalizie) disaggregano il mercato per categoria merceologica (elettronica, abbigliamento, alimentare, ecc.), confermando regolarmente l'elettronica tra i settori dominanti (spesso con quote di mercato intorno al 20% del valore totale). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Natale, regali a rischio esplosione? La minaccia dietro smartphone e pc Leggi anche: Natale senza Babbo, la crisi del maschio panciuto mette a rischio i regali: Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann per famiglie Leggi anche: Localizzare e trovare la posizione di Smartphone o PC Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Dagli smartphone ai pc, i regali di Natale a (potenziale) rischio esplosione; Aggressione nel carcere Due Palazzi, detenuto picchia in testa 2 agenti: voleva essere spostato; Piogge e temporali in arrivo sull’Italia, allerta meteo oggi: regioni colpite. Natale, regali a rischio esplosione? La minaccia dietro smartphone e pc - La frenesia logistica del Natale, con milioni di pacchi in movimento attraverso l'Italia, nasconde un insidioso pericolo al litio. lanuovasardegna.it

Ho provato a far fare i regali di Natale all'intelligenza artificiale ed è stato un disastro - Storia tragicomica di come mi sono ritrovato a scegliere chattando con i bot e ho rischiato di rovinare i rapporti con la famiglia ... wired.it

Rivendere online i regali di Natale è un fenomeno piuttosto diffuso in Italia - Si chiama ‘regifting’ e avviene soprattutto tramite canali digitali. repubblica.it

Momo & Kika. . Problema dei regali di Natale: risolto ma ora i problemi sono altri.. #momoekika #videoviral #famiglia #love #vita #LOL - facebook.com facebook

Regali di Natale, decisivo il ruolo dell'IA negli acquisti online: ecco il Rapporto Dhl x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.