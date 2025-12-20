natale nel borgo di pulsano domenica ultimo appuntamento della prima edizione

Tarantini Time Quotidiano Si conclude domenica 21 dicembre la prima edizione di “Natale nel Borgo di Pulsano”, una manifestazione che ha visto la Pro Loco di Pulsano e l’Associazione Pulsano d’Amare unire le proprie forze per regalare alla comunità quattro giornate all’insegna della magia natalizia. Grande la risposta di pubblico nelle precedenti giornate, con centinaia di famiglie e visitatori che hanno popolato il centro storico per vivere l’atmosfera unica dei Mercatini di Natale, della Casa di Babbo Natale, degli artisti di strada e di tante attività dedicate ai più piccoli. L’appuntamento finale è fissato per domenica 21 dicembre, dalle ore 17:00 alle ore 22:00 in Piazza Castello. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

