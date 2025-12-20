Natale le canzoni eterne Stasera magia in Pieve
Danza, lirica e musica unite nella seconda edizione del “ Concerto di Natale ” nella Pieve di Santa Maria Assunta in Corso Italia. L’appuntamento è alle ore 21 di stasera sabato 20 dicembre per una serata dal forte impatto emotivo promossa da Acli, Cisl, Csi e Mcl che sarà scandita prima da un omaggio al genio creativo di Il’i??ajkovskij e poi da un percorso tra alcuni dei più celebri brani della tradizione natalizia. L’evento, a ingresso gratuito, è nato dalla sinergia tra diverse realtà dell’associazionismo cattolico aretino che hanno unito le forze per offrire alla città un appuntamento culturale di grande valore, capace di celebrare la tradizione natalizia attraverso arte, musica e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
