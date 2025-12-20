Non esistono solo il pandoro e il panettone. A Natale, c’è un dolce (ingiustamente) poco conosciuto ma che meriterebbe molto più spazio nel panorama gastronomico italiano. Si tratta dell’ Anello di Monaco, un dessert tipico mantovano preparato esclusivamente nelle pasticcerie e nei forni locali. È un lievitato di forma circolare simile a una ciambella elegante, caratterizzato da un intenso profumo di burro e da una glassa di zucchero fondente. La storia di questa rara prelibatezza è davvero singolare. Ha origine dall’incontro fra la tradizione dolciaria locale e le influenze austro-tedesche e svizzere. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Natale, ecco il dolce mantovano semisconosciuto che fa concorrenza al panettone e al pandoro

