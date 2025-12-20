Ogni anno, in occasione di Natale e Giubileo, vengono programmati diversi momenti di preghiera e celebrazioni, in continuità con la tradizione avviata da monsignor Lorenzo Ghizzoni nel suo primo anno di episcopato. Anche quest’anno, la prima Messa natalizia sarà celebrata con i detenuti della casa circondariale di via Port’Aurea, il 25 dicembre alle 10. Di seguito, i dettagli su orari e iniziative.

Continua la tradizione inaugurata con il suo primo anno di episcopato, monsignor Lorenzo Ghizzoni. Anche quest’anno la prima Messa di Natale la celebrerà con i detenuti della casa circondariale di via Port’Aurea, il 25 dicembre alle 10. Con lui, il nuovo cappellano del carcere, don Marcelo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Natale e Giubileo, i giorni e gli orari di messe e celebrazioni

Leggi anche: Natale in diocesi, gli orari delle celebrazioni a Perugia e a Città della Pieve

Leggi anche: Mercati settimanali: come cambiano orari e giorni durante le feste di Natale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giubileo, le date e gli orari di chiusura delle quattro Porte Sante; Natale e Giubileo, le celebrazioni in programma. Domenica l’arcivescovo al pranzo con i poveri a Santa Teresa; Giubileo, quando chiudono le Porte Sante. Ecco le date e gli orari delle celebrazioni; Tempo di Natale in Basilica del Santo a Padova, il calendario degli appuntamenti da domani, 16 dicembre, all’Epifania.

Epic Games Store regala di nuovo una valanga di giochi gratis a Natale: orari, titoli e leak sono attendibili? - Epic Games Store torna a Natale con giochi gratis ogni giorno: orari ufficiali, titoli confermati, Jotunnslayer e leak come Red Dead Redemption 2. icrewplay.com